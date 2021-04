Caffoni e Grossi sono imprendibili, è loro anche la Crodo Mozzio

Allungano in testa alla classifica del Rally delle Valli Ossolane Davide Caffoni e Mauro Grossi. La loro Skoda Fabia ha vinto anche la terza prova speciale, la Crodo-Mozzio, fermando il cronometro sul tempo di 6'28''4: alle loro spalle i soliti Margarolo-Dresti, che hanno pagato dazio per 4'' netti. Terzi, a dieci secondi, Bruni ed Esposito. Nella classifica generale come detto comandano Caffoni-Grossi, che possono gestire, prima delle ultime due prove, la Cannobina e ancora la Crodo-Mozzio, 9''sui rivali Margaroli-Dresti. Più staccati, ed ormai fuori dai giochi, gli svizzeri Hotz-Ravasi: serratissima la lotta per il podio con Brun-Esposito, staccati di solo 4 decimi