Al via sabato le vaccinazioni a Baceno

Al via domani, sabato 1 maggio, le vaccinazioni in Valle Antigorio. Aprirà infatti alle 8.30 il centro vaccinale di Baceno al piano terra della scuola media del paese, nei locali che solitamente in autunno ospitano la sagra Mele e Miele.

A vaccinare, una squadra di medici, infermiere e volontari che espleteranno le pratiche burocratico amministrative trovati direttamente dal Comune antigoriano.

Nel team delle persone coinvolte nella gestione anche il sindaco Vicini che si occuperà dell'inserimento dei nominativi dei vaccinati e il suo vice, Stefano Costa, che con un mezzo della Croce Rossa porterà i vaccini a Baceno.

Poco meno di 200 i prenotati a cui si aggiungono 70 persone in 'riserva' pronti ad un'eventuale chiamata dell'ultimo minuto se dovessero esserci rinunce.