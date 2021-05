Le previsioni di meteo per il fine settimana

Maltempo per la giornata di sabato, qualche debole schiarita domenica. "Una vasta area depressionaria estesa fino alla penisola iberica - si legge nell'ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - , continua a convogliare flussi umidi da sudovest determinando condizioni di tempo perturbato, con momenti asciutti e parziali schiarite, in particolare domani mattina, alternati a rovesci e temporali, sparsi nel pomeriggio odierno, più diffusi e intensi domani. Il settore settentrionale sarà quello più colpito con valori di precipitazione localmente forti o molto forti. Da domenica miglioramento del tempo".

SABATO 1 MAGGIO 2021

Nuvolosità: cielo coperto; attenuazione delle nubi dalla serata sulle zone sudoccidentali. Visibilità ridotta in corrispondenza delle piogge più intense. Precipitazioni: al primo mattino deboli rovesci sparsi. In mattinata intensificazione dei fenomeni ed estensione a gran parte della regione, anche a carattere di temporale, con valori moderati localmente forti e picchi molto forti sulle zone nord. Fenomeni più deboli tra Astigiano ed Alessandrino. In serata attenuazione delle precipitazioni e progressivo esaurimento a partire da sudovest. Quota neve intorno ai 2000-2100 m. Zero termico: in lieve calo sui 2400 m sull'arco alpino e sui 2600-2700 m altrove. Venti: moderati dai quadranti meridionali in montagna, in intensificazione nel corso della mattinata sui settori meridionali con valori forti. Deboli da sud in pianura con rinforzi su Astigiano e Alessandrino nel pomeriggio. Rinforzo della ventilazione nelle vallate alpine dalla serata.

DOMENICA 2 MAGGIO 2021

Nuvolosità: soleggiato con addensamenti irregolari sui settori occidentali alpini, su pianure settentrionali e orientali; nel corso del pomeriggio sviluppo di nuvolosità cumuliforme con cielo irregolarmente nuvoloso. Foschie e locali nebbie al primo mattino sulle zone pianeggianti. Precipitazioni: al primo mattino deboli precipitazioni residue tra Verbano, Alto Vercellese e Novarese. Nel pomeriggio rovesci, deboli localmente moderati, sul Piemonte centro-orientale. Zero termico: in calo fino a 1900-2000 m sulle Alpi e sui 2100 m altrove in serata. Venti: deboli o moderati nordoccidentali in montagna, con locali condizioni di foehn nelle vallate alpine; deboli in pianura, dai quadranti meridionali sulle zone orientali e variabili altrove.