Addio ad Aldo Loni: un vero carabiniere, un'ottima persona

E' stato un vero carabiniere! Che sapeva vestire la divisa dell’Arma senza distaccarsi dalla realtà, stando vicino soprattutto alle persone in difficoltà ma facendo seriamente il suo lavoro.

Se n’è andato a 84 anni Aldo Loni: era in pensione da oltre 20 anni. A Domodossola ha lasciato un ottimo ricordo. Per anni comandante dalla stazione Carabinieri di Domodossola dove aveva anche guidato il Nucleo Operativo Radiomobile.

Un maresciallo ‘vecchi’ tempi, capace di aiutare i militari che lavoravano con lui, soprattutto i più giovani. Ma era anche una persona che sapeva farsi voler bene dalla gente. In mezzo alla quale stava sempre a suo agio, calandosi con la decisione di un uomo dell’Arma ma anche con il rispetto che sapeva dedicare agli altri. E’ stato per noi cronisti di vecchia data un amico, una persona corretta, un compagno di tanti momenti di cronaca e di vita quotidiana. Momenti belli da ricordare, proprio per la sua ‘carica’ umana. Negli Anni caldi degli scioperi Aldo Loni ha sempre saputo gestire i momenti di tensione senza mai accedere: il ricordo, ad esempio, va ad una notte degli Anni Ottanta trascorsa in mezzo alla strada durante uno sciopero improvviso degli operai alla Sisma di Villadossola, notte nella quale seppe gestire con saggezza ogni attimo di tensione.

Orgogliosamente sardo, Loni aveva un carattere sociale e per questo era amico di molti in Ossola. Ma era soprattutto un carabiniere fiero della divisa. Un uomo che ha dedicato una vita all’Arma.

I funerali si terranno nella chiesa della Cappuccina lunedì alle 14,30. Ai figli Carla e Massimo le nostre più sincere condoglianze.