Il gruppo di aiuto dei malati di ludopatia dell’Ossola sulla legge regionale: "Vinta una battaglia non la guerra"

È stata vinta una battaglia ma non la guerra. Così il gruppo di aiuto dei malati di ludopatia dell’Ossola , commenta la retromarcia della maggioranza di centro destra in Regione Piemonte che voleva azzerare gli effetti benefici di questa legge.

Le ragioni economiche dei gestori di sale gioco e di bar non possono avere il sopravvento sulla salute delle persone. Anche in Ossola il problema esiste e sono, purtroppo, in pochi le persone che cercano un aiuto presso l’ASL con il SERD (Servizio contro le dipendenze) o nel gruppo di ex giocatori che cercano, fra mille difficoltà, di uscire da questa dipendenza.