Approvato dal Comune di Crevola il progetto del vallo di Caddo

Quella del Vallo di Caddo, frazione di Crevoladossola, è una storia che parte dall’alluvione del 2000, a seguito della quale la Regione Piemonte decise la costruzione di una barriera protettiva per mettere in sicurezza l’abitato da un’antica frana che sovrasta il paese.

Il primo lotto della serie d’interventi è partito una dozzina d’anni dopo, per una spesa di circa 400 mila euro.

Il progetto attuale prevede l’intervento con una tecnica più moderna rispetto a quella prospettata in prima battuta, tecnica che permette un minore impatto sull’ambiente e sul paesaggio, pur garantendo la sicurezza per il paese; il lavoro peserà sulle casse regionali per circa 200 mila euro.

Una volta compiuti i lavori di questo secondo lotto ne è previsto un terzo, che porterà a termine l’intera opera con una spesa, sempre a carico della Regione Piemonte, di circa 300 mila euro