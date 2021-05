Le previsioni meteo per il fine settimana

Sabato tempo bello, peggiora domenica. “La debole espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo occidentale favorisce – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - un tempo stabile e prevalentemente soleggiato sul Piemonte. Domenica una profonda saccatura atlantica si avvicinerà all'arco alpino e determinerà un progressivo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Lunedì è atteso maltempo diffuso con piogge e temporali localmente anche intensi".

SABATO 8 MAGGIO 2021

Nuvolosità: soleggiato con transito di velature nel corso della giornata. Nubi basse sulle pianure centro-orientali nelle prime ore del mattino. Precipitazioni: assenti. Zero termico: in marcato aumento fino ai 3500-3600 m. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali sulle Alpi, deboli da nordest altrove con rinforzi al primo mattino sulle pianure orientali.

DOMENICA 9 MAGGIO 2021

Nuvolosità: cielo irregolarmente nuvoloso al mattino con nubi meno compatte sulle zone alpine; nuvolosità in aumento nel corso della giornata fino a cielo generalmente nuvoloso, molto nuvoloso sul settore occidentale. Precipitazioni: assenti al mattino, deboli o localmente moderate nel pomeriggio sulle zone montane e pedemontane. Zero termico: in calo fino a 2800-3000 m. Venti: moderati in montagna da sudovest sulle Alpi e da sudest sull'Appennino, deboli da est-nordest in pianura con rinforzi sulle pianure orientali. Ventilazione in generale aumento dal pomeriggio.