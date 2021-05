Maltempo, Arpa dirama l'Allerta Arancione per martedì

Allerta arancione nel nord Piemonte e nel VCO con rischio idrogeologico ed idraulico per martedì 11 maggio. Precipitazioni moderate diffuse sulla fascia montana e pedemontana alpina in intensificazione ed estensione al resto della regione dal tardo pomeriggio, anche a carattere temporalesco, localmente forti o molto forti sulle zone settentrionali e nordoccidentali; instabilità anche sui settori al confine con la Liguria e ventilazione in aumento.