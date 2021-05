La Cisl Piemonte Orientale esprime la sua vicinanza a Stresa e alle famiglie delle vittime

“Siamo profondamente addolorati per la tragedia che ha colpito la città di Stresa ed esprimiamo tutta la nostra vicinanza e vivo cordoglio alle famiglie delle vittime. Tutta la Cisl si stringe intorno ai parenti di chi ha perso la vita e alla comunità di Stresa, che è sotto shock per questa disgrazia. In attesa che la magistratura faccia chiarezza sulle cause dell’incidente, ribadiamo la necessità e l’importanza di garantire totali condizioni di sicurezza nei trasporti e in tutti gli ambienti di lavoro perché nessuna tragedia possa ripetersi”.