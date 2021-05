Covid, Cirio: "Cala la pressione sul sistema, potremmo essere a tre settimane dalla zona bianca"

Il pre-report ci dà segnali importanti sul fatto che la pandemia stia facendo passi indietro importanti. Da 0,79 si scende a 0,70 come RT e anche l'occupazione delle terapie intensive sta scendendo. Il 25 maggio il tasso d'incidenza è del 51% e potremmo scendere sotto il 50: potremmo iniziare il countdown per la zona Bianca entro le prossime tre settimane".

E per la campagna delle somministrazioni, il governatore del Piemonte Alberto Cirio spiega: "Procediamo con le vaccinazioni nelle imprese, ma anche per i Comuni di montagna Covid free. Presto inizieremo anche a vaccinare i non residenti".