Bannio, assemblea annuale del Gruppo Escursionisti Val Baranca

Sabato 29 maggio si terrà l’Assemblea annuale del Gruppo Escursionisti Val Baranca. La riunione si terrà alle ore 17.00 presso la sede sociale attualmente fissata presso le ex scuole elementari di Bannio.

Ne abbiamo parlato con il presidente Giovanni Pozzoli che ha anticipato quelli che saranno i punti che verranno presentati e discussi: "Sarà l’occasione per presentare l’attività, ridotta a causa pandemia, svolta lo scorso anno".

Fra i lavori intrapresi bisogna ricordare il grande operato svolto in collaborazione con gli amici svizzeri di “Sentieri ossolani” in alta valle Olocchia. Per quest’anno il programma è ancora da definire ma sarà compito del nuovo direttivo che verrà eletto sabato e che resterà in carica per il triennio 2021-2023.

"Prevediamo di spostare la sede nell’edificio del Comune. Dovremmo riuscire a sistemare il tetto dell’oratorio di san Rocco. Giova ricordare che già da qualche anno abbiamo in cura l’oratorio di San Rocco che necessita di urgenti lavori di restauro soprattutto al tetto. Dovrà essere programmato un lavoro di controllo e verifica dei sentieri dell’intero territorio che portano di sicuro i segni dell’alluvione autunnale e dell’inverno. Collaboreremo per la sistemazione dei tracciati dove passerà l’Ultra Trail MEHT con la gara 105K e poi vedremo di completare la rete segnaletica del Comune. Il lavoro non manca, le idee nemmeno. Aspettiamo il nuovo direttivo".