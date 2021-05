Il consiglio comunale di Villadossola ha rispettato un minuto di silenzio per ricordare le 14 vittime della tragedia della funivia del Mottarone.

E' avvenuto in apertura della seduta consiliare di venerdì sera. Il sindaco Bruno Toscani ha anche invitato i cittadini a fare altrettanto, con un altro minuto di silenzio, alle ore 12 di domenica 30 maggio - l'ora in cui sette giorni fa è avvenuta la disgrazia - come chiesto dalla Regione Piemonte a tutte le amministrazioni.