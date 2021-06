Cresce in rete il ricordo della piccola Matilde: oltre 7mila euro per la ricerca contro i tumori infantili

L’intera comunità di Ossola si stringe intorno al dolore dei familiari per la scomparsa di Matilde Cara, la bambina di 10 anni che viveva a Preglia, a cui i medici avevano diagnosticato un tumore molto aggressiv0, chiamato DIPG (glioma diffuso intrinseco del ponte).

L’affetto di amici e compagni di scuola per Maty ha generato una raccolta fondi organizzata su GoFundMe da Ossola Amici dell’Ugi, un gruppo che organizza eventi e raccolte fondi da destinare principalmente ad Ugi onlus di Torino, unione genitori italiani contro il tumore dei bambini.

“Vogliamo ricordare Matilde sostenendo tre associazioni - scrivono i promotori della campagna - UGI ODV, unione genitori italiani contro il tumore pediatrico, che è stata vicina alla bambina e alla sua famiglia, il progetto G.A.I.A ONLUS, che nasce dai genitori dei bambini ricoverati all'Ospedale pediatrico Salesi di Ancona e Fondazione HEAL, per la ricerca in campo neuro-oncologico pediatrico. Tutte impegnate nella ricerca e nel sostegno dei bambini malati e delle loro famiglie”.Matilde aveva un sogno diventare scrittrice ed illustrare libri per bambini, ed è riuscita a realizzarlo. Una bambina speciale, una grande guerriera”.

La rete di solidarietà per la piccola Maty, cresce di giorno in giorno. La raccolta fondi, arrivata a 7mila euro con mille condivisioni sui social media, è raggiungibile al link: https://it.gf.me/v/c/gfm/j7yxn-ricordando-te-cara-maty