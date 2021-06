Previsioni meteo avverse, annullato l'appuntamento di domenica 20 di Musica in quota

L'Associazione Musica in quota è costretta a comunicare l'annullamento del concerto inaugurale della quindicesima edizione del festival, in programma domani, domenica 20 giugno a Pian d'arla.

Le previsioni meteo e l'allerta diramata dal servizio di Protezione Civile del Verbano-Cusio-Ossola non lasciano dubbi.



Appuntamento dunque a domenica 4 luglio in Valle Vigezzo. Qui tutte le informazioni: bit.ly/MIQ_AlpeAlpino