La 'corsa' alla direzione dell'AC VCO al vaglio della direzione centrale

Si sarebbe dovuto votare oggi per rinnovare il direttivo dell’Automobile Club del Verbano Cusio Ossola. Ma, come è noto, è stata rinviata a data da destinarsi.

Che succede? Secondo la rivista specializzata ‘’RS’’ (rallyeslalom), lo stop sarebbe dettato da una decisione della direzione centrale dell’ACI.

Il voto di oggi, 21 giugno, avrebbe chiamato alle urne i 4400 soci per rinnovare i vertici. ‘’Ma adesso è evidente che è in atto qualcosa che va oltre il semplice braccio di ferro politico’’ scrive ‘RS’. Gli stop alle votazioni sarebbero stati due. Secondo 'Rs' ''a maggio c'erta stato il primo, ordinato dalla presidenza dell’Automobile Club d’Italia, che aveva inviato a Domodossola un ispettore per presunte irregolarità riscontrate nella documentazione depositata da una delle due liste di candidati (ci è stato riferito che si tratterebbe di firme dubbie, estremi di documenti d’identità mancanti…). L’ispettore dell’Aci ha raccolto tutta la documentazione elettorale e lo ha portato a Roma, dove è stato esaminato’’.

Poi il secondo stop alle elezioni. ‘’Da Roma fanno sapere che la documentazione è al vaglio e che c’è bisogno di alcuni approfondimenti - scrive ancora 'RS' - . In pratica, la commissione Aci ha chiesto del tempo per ulteriori accertamenti del caso. A noi risulta anche di un incontro avvenuto nei giorni precedenti tra uno dei candidati e un vertice dell’Aci’’.

Ricordiamo per dovere che pèer la direzione dell’AC del Verbano Cusio Ossola si confrontano due liste: una con a capo Ettore Superina, vicario e presidente uscente, successod el compianto Donato Cataldo; l’altra quella che fa capo all’organizzatore del Rally Valli Ossolane, Giuseppe Zagami.