Verrà intitolato ad Angelo Terzi il campo sportivo di Piedimulera

Martedì 22 Giugno sarà una data importante per il nostro paese, all' ordine del giorno del consiglio comunale convocato per le 18.30, sarà deliberata la volontà dell' Amministrazione Comunale di intitolare il campo sportivo recentemente riqualificato ad un nostro compianto cittadino. Il suo nome è Angelo Terzi, volto noto al mondo del volontariato come rappresentante Cisl e socio fondatore del Comitato Festeggiamenti Piedimulera, dello sport come socio fondatore dell' asd Piedimulera Calcio e iscritto al pedale ossolano e con un passato nella pubblica amministrazione da assessore nel nostro Comune e successivamente come componente del cda del Ciss Ossola.

Un uomo semplice che si è speso per gli altri, mai polemico e sempre costruttivo e a disposizione del suo paese a cui ha dato tutto se stesso negli anni. Abbiamo ricevuto anche il benestare da parte dei figli Marco e Gabriele per procedere con l'iter che vede la Prefettura nell'organo che dovrà dare l'autorizzazione finale dato che Angelo è mancato da meno di 10 anni. La delibera di intenti di consiglio è il primo atto formale indispensabile, martedi sarà una giornata da ricordare comunque sarà l'esito finale della Prefettura, ma contiamo di riuscire a portare a termine la nostra impresa e festeggiare a Settembre l' inaugurazione del rinnovato impianto sportivo con l' intitolazione ad Angelo.

Crediamo con questa decisione di esprimere il parere dell' intero paese e siamo convinti che per Piedimulera il suo nome debba essere scolpito in quel luogo a cui era affezionato e a cui ha dato molto.

Il sindaco

Alessandro Lana