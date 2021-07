Inizia oggi il torneo di calcetto del Ciss Ossola

Prenderà inizio, lunedì 5 luglio alle 18, un torneo di calcetto ad otto squadre, presso i campi del centro sportivo delle piscine dello Sport Group di Domodossola, organizzato dal Ciss Ossola In collaborazione con la società ByTanza Srl.

Sarà la Prirna iniziativa di un progetto maturato all'interno un tavolo di concertazione promosso dal Ciss Ossola, al quale hanno partecipato attori Istituzionali (Asl Vco Neuropsichiatria infantile, Ser.D., Scuole Superiori e Professionali e le Scuole secondarie di primo grado) gli Oratori di Domodossola e Villadossola, alcune Associazioni sportive e culturali ed esercenti di locali pubblici.

All'interno del tavolo di lavoro sopra descritto sono nate le proposte che hanno costituito il progetto in via di approvazione complessiva, che dipanerà la propria programmazione nel prossimi mesi e che vuole da un lato incrementare opportunità sane e sicure per gli adolescenti, dall'altro ritessere reti tra le agenzie educative e le famiglie, fornendo un supporto per affrontare una età complessa, con delle ulteriori difficoltà accentuate dagli esiti della pandemia.

Nelle prossime settimane verrà data comunicazione della programmazione delle successive attività e prossimi eventi.