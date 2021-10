Escursionisti in difficoltà soccorsi in alta Vale Anzasca e in Valle Divedro

Doppio intervento per soccorrere escursionisti in difficoltà sulle montagne ossolane sabato. Un ragazzo e una ragazza che avevano perso il sentiero in Valle Divedro. I due dopo aver dato l'allarme sono stati recuperati da un elicottero dei Vigili del Fuoco giunto da Malpensa.

Secondo intervento in Valle Anzasca dove due alpinisti hanno allertato i soccorsi, erano in difficoltà a oltre 3mila metri di quota nei pressi del Rifugio Sella. I due sono stati raggiunti non senza difficoltà dagli uomini del Sagf e sono stati riportati a valle in tarda serata da un elicottero della Guardia di Finanza.