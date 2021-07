Vogogna esce dalla polizia locale con Ornavasso e Premosello

Sciolta la convenzione che garantiva il servizio associato di polizia locale tra Vogogna, Premosello e Ornavasso. Il consiglio comunale di Vogogna ha deciso di rinunciare all’accordo che raggruppava gli agenti di polizia municipale per un servizio congiunto, allargato a tutti i tre paesi della bassa Ossola.

Un esperimento, quello della polizia associata, che era già fallito all’Unione montana valle Ossola, quando molti comuni si erano tolti dalla convenzione. Ora stessa sorte tocca anche a Vogogna, Premosello e Ornavasso. Il voto del consiglio comunale vogognese, martedì sera, ha sancito lo scioglimento consensuale: i tre paesi torneranno ai servizi di polizia fatti solo con gli agenti dei rispettivi comuni.

Spiega il sindaco di Vogogna, Marco Stefanetta: ‘’L’ex comandante che aveva assunto l’incarico di guidare l'operazione si è dimessa dall’incarico perché non c’erano le condizioni per andare avanti. Prendendo atto di questo avevamo deciso come amministrazione di rinnovare la convenzione nella speranza che le cose migliorassero. Invece il servizio, che riteniamo sia molto delicato, non è andato meglio ed abbiamo deciso, tutti e tre i comuni, di sciogliere la convenzione. La filosofia di base era giusta poi nella realtà ci si scontra con alcune dinamiche che complicano il quadro’’.

Va ricordato che proprio il servizio di polizia associata era una delle scelte sulle quali dissentiva Gianmario Bianchi, che a marzo aveva rassegnato le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Dimissioni mai motivate, anche se appariva un certo dissenso per alcune scelte dell’amministrazione, compresa appunto la decisione di creare un corpo di polizia municipale con Premosello e Ornavasso.