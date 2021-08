‘Discover Baceno’ un videogioco per conoscere le bellezze di Baceno

Da oggi una nuova esperienza di visita viene offerta a chi è ospite nel territorio di Baceno, ma anche a chi da casa o in mobilità vuole scoprire attrazioni e punti d’interesse del centro antigoriano.

Discover Baceno è una svolta rispetto alla tradizionale promozione turistica che vede da tempo puntare su pannelli dislocati sul territorio o contenuti online, ma quasi sempre in una logica enciclopedico-didattica, dimenticando l’aspetto ludico, emozionale e interattivo, in grado di coinvolgere il visitatore.

Cos’è In viaggio con Rodis?

Esistono due modalità di fruizione: la prima è quella di un’audioguida sempre a portata di mano. Basta inquadrare con il proprio smartphone il Qr code presente sugli adesivi posti nei pressi dei luoghi d’interesse e si viene rinviati a un’audioguida che in modo narrativo e autoriale racconta alcuni aspetti peculiari dell’attrazione. Per ogni luogo vi è un breve racconto di 2-3 minuti per scoprirne curiosità e aneddoti;

la seconda è quella di accedere al game dall’indirizzo www.discoverbaceno.com, a questo punto se si è nel territorio di Baceno ci si può geolocalizzare e si può esplorare il territorio, raccogliere gli animaletti presenti sul percorso e liberare le chiavi. Per ottenerle, e conquista il titolo di Gran esploratore di Baceno, occorre rispondere ad alcune domande (6 per ognuna delle 4 chiavi) che si possono facilmente risolvere dopo aver ascoltato le audioguide e letto le indicazioni presenti nei punti d’interesse. È preferibile giocare da mobile (ma si può giocare anche da casa e da desk).

I luoghi con audioguida sono: la chiesa monumentale di San Gaudenzio e le opere del Bugnate e di Giacomo da Cardone; le marmitte di Croveo con le leggende e i processi per stregoneria; gli orridi di Uriezzo e la rarità geologica dell’area; la chiesa e la casa del cappellano di Croveo con la storia di don Ruscetta; la chiesa di Sant’Antonio e la vita di suor Maria Antonietti; la funivia di Goglio e la Repubblica partigiana dell’Ossola.

Sono inoltre presenti lungo il percorso pop-up con brevi indicazioni su altre località, a partire dall’alpe Devero.

II personaggio protagonista del game si chiama Rodis, un richiamo a una delle storiche famiglie feudatarie della valle Antigorio ed è stato scelto da alcuni allievi dell’istituto comprensivo Innocenzo IX. È un personaggio di ispirazione medievale, così come la grafica che evidenzia il tratto del disegno e della raffigurazione con l’idea di proporre una mappa interattiva per il viandante contemporaneo. Un esempio è la possibilità di vedere raffigurato il profilo delle montagne dal belvedere di Baceno, scoprirne i nomi, come se si sfogliasse il taccuino d’appunti di un antico viaggiatore. Si è appositamente scelto di non utilizzare foto per creare un maggiore impatto emotivo-evocativo. Sono, inoltre, presenti link a risorse esterne per chi volesse approfondire i temi trattati o le iniziative sul territorio.

“In viaggio con Rodis” non necessita di installazione (si accede velocemente da qualsiasi browser: Chrome, Firefox, Safari, ecc.) ed è disponibile in tre lingue: italiano, tedesco e inglese (le audioguide in lingua estere saranno disponibili a breve).

I giocatori possono inoltre fotografarsi con una cornice personalizzata nei luoghi d’interesse di Baceno, un ricordo da poter condividere anche online. Un invito al viaggio e alla socialità.

Discover Baceno - In viaggio con Rodis è stato finanziato dal Comune di Baceno e si avvale del supporto della Pro Loco di Baceno.

II progetto nasce dall’idea “MyKeyMap” di Michele Scaciga, artista multimediale di Baceno, e Andrea Dallapina, giornalista e scrittore di Verbania, che ne hanno poi elaborato la realizzazione curando la programmazione e l’elaborazione grafica (Scaciga) e i contenuti audio-testuali (Dallapina). Per lo sviluppo del progetto si sono avvalsi della voce e interpretazione di Daniela Bonacini per le audioguide e delle traduzioni in inglese e in tedesco di Chiara Selva. Per arricchire e valutare il progetto è stato creato un gruppo di lavoro di valutazione coinvolgendo le consigliere comunali Marika Dattrino, referente per cultura e progetti di intercultura, ed Elena Beltrami, referente per la biblioteca, e la docente Sara Prina.

In futuro si potrà implementare il progetto con nuove audioguide e la valorizzazione di nuovi punti di interesse, in collaborazione con le scuole e coinvolgendo gli allievi degli istituti locali.

L’obiettivo

In viaggio con Rodis vuole avvicinare alla scoperta del territorio bacenese un pubblico giovane e composto da famiglie, offrendo, a coloro che salgono in quota per una gita o una vacanza all’alpe Devero, l’occasione di fermarsi anche a valle e di scoprire i tesori d’arte, storia e cultura che offrono Baceno e le sue frazioni.

Link per accedere direttamente all' audioguida della Chiesa di S.Gaudenzio (come da QR code presente all'ingresso della stessa)

I QR code saranno il punto di accesso privilegiato per i visitatori in loco che, attraverso essi, avranno immediatamente il servizio di audioguide dei punti di interesse. https://www.mvkevmap.com/discoverbaceno/index.html?

puntatore=yes&zona=6&Layoutchange=yes&Layoutstart=INT%20Bac%20Chiesa&Text=Chiesa

%20di%20S.Gaudenzio

Link per accedere al sistema culturale/divulgativo (consigliata la geolocalizzazione alla schemata di avvio)

www.discoverbaceno.com