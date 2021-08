Installate due nuove altalene Swing the World nelle Centovalli

Il Municipio delle Centovalli comunica che in queste ultime settimane sono state posate due nuove altalene Swing the World (www.swingtheworld.ch) sul territorio centovallino. Nelle Centovalli sono dunque ora presenti tre altalene. Dopo quella di Rasa, che è stata la prima in assoluto a livello ticinese ad essere stata posata, ne è stata ora installata una in Aula e una a Costa s/ Intragna. Monti Aula si trova ad una mezzoretta di cammino da Monte Cornino; luogo che a sua volta è comodamente raggiungibile in funivia partendo da Verdasio (per maggiori informazioni consultare (www.comino.ch). Quella di Costa è invece facilmente raggiungibile con la funivia Intragna-Pila/Costa (https://www.vigezzinacentovalli.com/esperienze/funivia- intragna-pila-costa.html).

Questo progetto è nato da uno spunto dell'Ente Autonomo Centovalli ed è da attribuire all'ottima collaborazione tra il Patriziato di Intragna, Golino, Verdasio, privati e il Comune delle Centovalli che, oltre a finanziare il progetto, ha messo a disposizione la propria squadra di operai comunali, capitanata dal tecnico comunale Simone Buloncelli, che si è occupata della costruzione e della posa della struttura. L'iniziativa si è avvalsa anche del supporto di Ottavia Bosello, coordinatrice Masterplan Centovalli.

Aula e Costa s/ Intragna sono state scelte come ubicazioni per molteplici ragioni. Si è infatti voluto scegliere dei luoghi che permettono sia di mettere in risalto il territorio locale e i suoi panorami mozzafiato che di incentivare l'utilizzo sia della Centovallina che delle funivie presenti nelle Centovalli. Ma non solo, obbiettivo dichiarato è ovviamente anche quello di incentivare il settore della ristorazione locale. Nelle vicinanze di ognuna delle altalene sono presenti, infatti, dei punti di ristoro. Nello specifico, in questo caso "Grottino Costa" (Costa s/ Intragna), "Alla Capanna" (Monte Cornino) e Riposo Romantico (Monte Cornino). Inoltre, sia il giro dell'Aula che Costa s/ Intragna sono degli itinerari inseriti nella nuova cartina escursionistica dedicata alle Centovalli e all'Onsernone che è stata sviluppata in collaborazione con l'Organizzazione Turistica Lago Maggiore e Valli (OTLMV) e che è da qualche mese disponibile presso tutti gli info-point turistici del Locarnese