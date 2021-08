Polemiche sulla piazzola dell'elisoccorso, Massimiliano Giana scrive al Comune

Gent.le sindaco, volevo sottoporre alla Sua attenzione la seguente situazione.

Ho appreso dalla stampa locale dell'inaugurazione, avvenuta la sera del 5 Agosto 2021, della "Nuova Base Elisoccorso H24'' istituita in Via Piave "grazie alla società Eliossola S.r.l. che ha messo a disposizione l'area e che ha provveduto ad attrezzarla'.

Con stupore e sconcerto ho anche appreso che l'amministrazione comunale si farà carico delle spese di illuminazione e manutenzione della suddetta area; parimenti ho appreso delle dichiarazioni da Lei rese con riguardo ad "Un progetto diventato realtà grazie alla convenzione tra Comune e la società Eliossola".

Alla luce degli avvenimenti indicati, ho sentito il dovere di scriverle questa pubblica lettera, perché credo sia giunto il momento di fare chiarezza sull'argomento.

Fino alla fine del XX Secolo, Il Comune di Domodossola era proprietario di un'area sita in Via Piave, ora numero civico 110, nota come Dogana TIR, gravata da Vincolo Usi Civici, inedificabile, nonché classificata Zona a Protezione Speciale Rete Natura 2000 Dir.92/43/CEE. L'area confinava con terreni allora di proprietà della Fam. Dragoni, gravati dai medesimi vincoli di inedificabilità.

Data la favorevole posizione dell'area, vari soggetti presentarono istanze finalizzate all'acquisizione dell'area Comunale, sia alla edificabilità dei terreni privati. Queste istanze tuttavia furono puntualmente rigettate dall'Amministrazione Comunale, attesi i vincoli gravanti.

A cavallo del nuovo Millennio, sorprendentemente l'Amministrazione Comunale di Domodossola concesse in uso quella medesima area alla società Eliossola S.r.l., con sede legale in Masera e sede operativa in Preglia di Crevoladossola. La concessione fu deliberata in virtù di una dichiarata pubblica utilità per attività di Protezione Civile offerta dalla Eliossola S.r.l.; tuttavia la suddetta società non poteva vantare allora, come non può vantare oggi alcun titolo di attività di Protezione Civile sul territorio della Val d'Ossola.

La concessione pluriennale d'uso del terreno comunale (in seguito si presume tramutatasi in vendita), era condizionata all'impegno da parte di Eliossola S.r.l di rendere disponibile l'area medesima e la futura elisuperficie, per le esigeme di Protezione Civile, le quali comprendevano l'atterraggio del Servizio di Elisoccorso. Pressoche contestualmente alla concessione data alla Società Eliossola S.r.l., l'amministrazione Comunale di Domodossola delibero la dismissione della piazzola di atterraggio sita in Via Romita, adiacente il Nosocomio Domese e sino ad allora sito designato di atterraggio del Servizio Elisoccorso.

I fatti testimoniano che la scelta fu quanto mai infelice, giacché il servizio elisoccorso non potè mai usufruire dell'area di atterraggio sita in Vta Piave numero civico ll0, causa indisponibilità di Eliossola S.r.l. a garantire l'accesso all'elisuperficie fuori degli orari d'ufficio (fatto pacificamente ribadito nell'intervista del 5 Agosto 2021 dal titolare Eliossola), con la conseguenza che i mezzi di soccorso erano impossibilitati ad accedere all'area, recintata e chiusa. Ciò ha arrecato grave disagio alla cittadinanza per molti anni .

Fu cosl che il Servizio Elisoccorso si vide costretto a ripiegare su siti alternativi, tra cui l'area industriale di Trontano, l'aviosuperficie di Masera ed in ultimo il Campo Sportivo sito in Regione Nosere; fino al Agosto 2021, data della inaugurazione di quella definita "la Nuova Base Elisoccorso H24'', che tuttavia appare essere null'altro che un prato non presidiato, delimitato da staccionata in legno ed approntato con

illuminazione industriale per nulla conforme alle vigenti disposizioni in materia di elisuperfici per operatività notturna, rif. ENAC Regolamento Eliporti Ed. n. 1 del 20 ottobre 2011.

Con riguardo alla idoeintà H24 dell'area di atterraggio in Via Piave, corre l'obbligo di osservare che, ai sensi del regolamento Europeo (EU) 965/2012, questa non é affatto una Base HEMS (lo sono unicamente le sedi del servizio), e neanche una Elisuperficie HEMS, ma solamente un Sito Operativo HEMS, come campi sportivi od altre aree collocate in punti ritenuti logisticamente strategici per l'attività di soccorso.

In quanto tale, il sito viene selezionato dal comandante dell'elicottero sotto la propria esclusiva responsabilità, per l'atterraggio o per il decollo e può anche essere preidentificato dall'operatore aereo e inserito nel manuale operativo e non richiede autorizzazioni ENAC. La verifica della rispondenza del sito al Regolamento EU 965/2012 AMCl CAT.OP.MPA.105, sia per operazioni diurne, sia notturne rimane nella responsabilità del pilota/comandante dell'elicottero.

Sento il dovere, infine, di smentire categoricamente le dichiarazioni rese alla stampa dal titolare di Eliossola con riguardo alla complessità ed ai costi per il mantenimento di una elisuperficie HEMS; questi sono equivalenti ai costi di gestione già sostenuti per il mantenimento di una elisuperficie certificata per operazioni commerciali di trasporto aereo.

Dai dati pubblicati sul sito istituzionale ENAC, invero risulta che, tra le attività dichiarate sull'elisuperficie Eliossola, la medesima abbia attestato anche l'Elisoccorso, seppure l' elisuperficie sia certificata ENAC unicamente per l'operatività DIURNA.

Infatti, l'unica elisuperlicie, in tutta la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, ad certificata ENAC per l'operatività notturna é quella Rotor-Italia sia in Masera, attiva dai primi anni '70 e da sempre dsponibile B24 7 n per operazioni di Pubblica Utilità. gratuitamente.

Alla luce di quanto sopra in narrativa, come sindaco della nostra città, Le chiedo di voler accertare i fatti suesposti e se del caso:

Di voler porgere a nome dell'Amministrazione del Comune di Domodossola le scuse alla cittadinanza per i gravi disagi arrecati in questi anni, per avere mancato di monitorare l'adempimento delle incombenze della società Eliossola S.r.l., la quale ha certamente usufruito del trattamento privilegiato concesso da questa Amministrazione Comunale e di tutti i benefici che da essò ne sono derivati;

di voler quantificare e chiedere alla suddetta società i danni cagionati alla cittadinanza in seguito al mancato rispetto degli impegni assunti a fronte della concessione di cui ha usufruito;

di voler provvedere a riesaminare la "convenzione" sottoscritta nell'anno 2021 con la società Eliossola S.r.l., giacché ai sensi delle vigenti disposizioni appare immotivata ed altresl parrebbe essere incompatibile con i termini della concessione dell'area comunale "ex-dogana TIR" confinante con il prato reso oggi possibile, così come a rivalutare la posizione dell'amministrazione comunale con riguardo ai costi di luce e manutenzione, oltre ai costi d'urbanizzazione ed accesso all'area sino ad ora sostenuti, i quali dovrebbero invece essere incombenza della società Eliossola S.r.l., in virtu dei termini di concessione dell'area suddetta.

Certo che in relaziolane all oggetto lei e l'amministrazione prendiate i dovuti provvedimenti, la ringrazio anticipatamente per preziosa attenzione e per il tempo che dedicherà a questa situazione.

Con riverenza istituzionale, la saluto e le auguro buon lavoro.

Comandante Massimiliano Giana