Calasca, premiati i più longevi componenti della Milizia Tradizionale

Come ogni lustro nel corso degli annuali festeggiamenti di San Valentino, la Milizia Tradizionale di Calasca, comandata, dal Colonnello, Daniele Rigotti coadiuvato dal Presidente Renato Lometti, ha premiato i suoi esponenti più longevi.



Gli speciali riconoscimenti sono stati introdotti nel 1991, in occasione della ricorrenza del 350° anniversario della Milizia e da allora, si susseguono a scadenza quinquennale.



Quest’anno sono stati premiati:



Soci onorari (premiati con una targa ricordo):



Fausto Zanetta - fuciliere, 29 anni di servizio.

Luciano Chiarinotti - capitano alfiere, 28 anni di servizio

William Lometti - attendente, 28 anni di servizio

Alessandro Rigoli - zappatore, 28 anni di servizio

Roberto Spini - zappatore, 28 anni di servizio

Massimo Lometti - tamburino, 26 anni di servizio

Mirko Mocellini - fuciliere, 26 anni di servizio

Guido Re - attendente, 25 anni di servizio

Patrick Zinetti - fuciliere e aiuto fuochino, 25 anni di servizio



Soci onorari perpetui (premiati con medaglia d'argento):



Daniele Pelfini - fuciliere, 34 anni di servizio

Diego Lometti - fuciliere, 33 anni di servizio

Bernardino Macrì - fuciliere e fuochino, 31 anni di servizio

Elio Marta - capotamburo, 31 anni di servizio

Claudio Chiarinotti - attendente, 30 anni di servizio

Claudio Perlotti - attendente, 30 anni di servizio

Dario Titoli - fuciliere, 30 anni di servizio



Quest’anno un particolare riconoscimento è andato a Giorgio Battaglia - fuciliere che ha raggiunto i 40 anni di servizio nella Milizia di Calasca. In suo onore è stata fatta una scarica a salve.



Alla cerimonia di premiazione hanno assistito anche il Sindaco, Silvia Tipaldi e l’arciprete don Fabrizio Cammelli.