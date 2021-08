Macugnaga: è in funzione un nuovo sportello automatico

Dallo scorso 20 maggio il paese ai piedi del Rosa ha perso l’agenzia della BPM che ha chiuso i battenti.

Per fortuna, da qualche tempo e grazie all’imprenditorialità privata, è operativo, dinanzi al negozio Rabogliatti Sport, un nuovo ATM o sportello automatico.



L’ATM (Automated Teller Machine) permette il prelievo, in modalità self, di denaro contante che viene addebitato direttamente sul rapporto bancario.



Inoltre permette anche la fruizione di altri servizi previo riconoscimento del cliente.



L’ATM è collegato, attraverso una rete interbancaria, agli archivi delle varie banche aderenti consentendo così l’interoperabilità tra i diversi istituti di credito.



Attualmente a Macugnaga è operativo anche l’ATM Postamat presso il locale Ufficio Postale.



In Valle Anzasca un analogo servizio postale è attivo a Vanzone mentre a Pontegrande è in servizio uno sportello Bancomat.