Mercoledì torna operativo il Punto Nascite del San Biagio

Tutto pronto per la riapertura. O meglio come sottolineano dall'Asl “la ripresa del servizio che mai si è interrotto perchè le urgenze erano garantite”. Mercoledì 1 settembre tornerà operativo il Punto Nascite dell'ospedale San Biagio così come annunciato dalla Regione e dalla stessa Asl.

Dall'Asl Vco confermano che i medici gettonisti della Medical Line, la società che ha in appalto la fornitura di personale medico in diversi reparti dell'Azianda sanitaria, riprenderanno servizio, così come ostetriche, infermiere e Oss."Il contratto con la società dei gettonisti ha ancora diversi mesi prima della scadenza, poi si preparerà un bando europeo per la gestione futura" spiegano dall'Asl.

Non più solo urgenze quindi, ma si torna alle attività ordinarie come nel pre pandemia di aprile. Certo è che se l'emergenza pandemica dovesse ripresentarsi nei prossimi mesi, il Punto Nascite, così come altre realtà ospedaliere, potrebbero essere necessarie modifiche ai vari servizi per garantire il personale ai reparti Covid.