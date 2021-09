Sci Club Macugnaga, intensi allenamenti con una trasferta in Olanda

Da metà maggio a fine giugno, gli atleti dello Sci Club Macugnaga hanno sciato per ben sei week-end sulle nevi di casa, svolgendo un ottimo lavoro grazie alla disponibilità degli impianti e degli operatori.

Da luglio sono invece iniziate le trasferte sui ghiacciai, tra Cervinia e lo Stelvio, trasferte che si sono concluse con una nuova entusiasmante esperienza in Olanda.

Sembrerebbe impossibile che nel paese dei tulipani si possa andare a sciare in piena estate eppure questo è stato possibile nello SnowWorld di Landgraaf, un autentico villaggio degli sport invernali indoor dotato di cinque piste servite da una moderna seggiovia in grado di garantire la pratica degli sport invernali in una delle nazioni più pianeggianti del mondo.

La trasferta olandese è stata organizzata in collaborazione con il Goga Racing Team di Casale Corte Cerro.

Nello SnowWorld di Landgraaf, i ragazzi dei due sodalizi sportivi hanno fatto una vera e propria full immersion di slalom speciale, un'esperienza nuova e molto proficua per tutti gli atleti.

Uno dei ragazzi aggiunge: "Tanta strada, tantissime curve. Gran bella esperienza nel freezer di Landgraaf".

Con l'arrivo di settembre invece sono ripresi gli allenamenti a Saas Fee che proseguiranno per tutto il periodo autunnale in attesa della neve e dell'apertura degli impianti di Macugnaga.