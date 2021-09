Fomarco e Virtus Villa ricordano il presidentissimo Franco Poscio

Alcuni incontri amichevoli tra formazioni giovanili in ricordo del ‘presidentissimo’ della Virtus Villa, Franco Poscio. Questo il filo conduttore della giornata di venerdì scorso a Pieve Vergonte.

Il Fomarco Don Bosco ha deciso, di comune accordo con la Virtus Villa, di ricordare Franco Poscio, uomo e sportivo che ha segnato la storia della società biancoceleste negli Anni passati.

Il presidente del Fomarco, Maurizio Perna, e il ds, Mauro Pirazzi - per anni giocatore della Virtus Villa - hanno deciso, con la loro società, di organizzare una giornata revival. Lo scopo: far divertire i ragazzi (esordienti 2010) e dare vita a una festa per ricordare Poscio.

Appuntamento al quale sono stati invitati i famigliari del compianto presidente, famigliari che il Fomarco ha voluto premiare. Un riconoscimento è andato anche a Giuseppe d’Amelio, legatissimo alla Virtus Villa ma soprattutto, per moltissimi anni, protagonista nei settori giovanili di diverse società ossolane.

E’ stata anche l’occasione per una ‘rimpatriata’ che ha visto ritrovarsi al campo di Pieve Vergonte molti giocatori che hanno militato nella Virtus Villa dal 1994 al 2000. Una festa alla quale hanno preso parte anche i dirigenti della Virtus.

In una delle foto dalla galleria: Franco Poscio, quando era presidente dells Virtus Villa.