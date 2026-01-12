Gli atleti della Caddese brillano al Cross della Pace di Pinerolo

Ottime prestazioni per i giovani atleti della Caddese impegnati nella 10ª edizione del Cross della Pace, disputatosi a Pinerolo (TO) e valido come prima prova del Trofeo Regionale Giovanile.

Nella categoria Esordienti M10, Matteo Fontana si è piazzato al quarto posto, sfiorando il podio in una gara altamente competitiva. Buona anche la prova di Martino Aleotti, ottavo nella categoria Ragazzi, che ha confermato le proprie qualità e la crescita atletica.

Nella categoria Cadetti, grande soddisfazione per il terzo posto conquistato da Luca Bartoli, autore di una gara convincente su un percorso impegnativo. Nella stessa categoria, Andrea Fontana ha chiuso al ventiduesimo posto, mentre Daniele Badini si è classificato cinquantatreesimo.

«Risultati eccellenti – commentano dallo staff della Caddese – considerando l’alto livello della competizione e la nutrita partecipazione di circa 100 atleti per ciascuna categoria, provenienti da tutta la regione».