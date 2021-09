Calice, una giornata per ritrovarsi insieme

Le diverse Associazioni di Calice (Gruppo Alpini – Avis – I Primul da Calas La Consulta – Il Comitato Carnevale – Il Circolo S. Croce e la parrocchia di Crosiggia) organizzano per domenica prossima, 26 settembre, “Una giornata per ritrovarsi insieme in allegria”.

L’appuntamento è fissato presso la sede del Gruppo Alpini in località Gabi Valle.

Grigliata e polenta con salamini il tutto da asporto a partire dalle ore 12.00.



Possibilità di consumare anche sul posto all’interno della struttura, su prenotazione, e muniti di Green Pass.



La manifestazione osserverà i previsti protocolli anti Covid-19.



Info e prenotazioni: 342 801 25 10.