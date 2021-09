Domo 2, furgone finisce in un canale di scolo per la mancanza delle griglie

Un furgone è finito dentro il canale di deflusso delle acque nel piazzale di Domo2. Il furgone è finito nel canale in una zona dove mancano le griglie. Non è la prima volta che viene segnalato lo stato di abbandono della zona, erbacce, griglie mancanti, buche, ma anche pannelli della recinzione pericolanti e cumuli di immondizia abbandonati. La speranza di chi lavora all'interno dello scalo, è che Rfi intervenga per ripristinare il decoro e la sicurezza.