Il bingo online sta spopolando in Italia ed i numeri del mercato confermano questo trend

Le sale bingo riaprono col green pass ma è la versione online a essere la preferita dagli appassionati

Il bingo, così come altri giochi come scommesse, poker e casino, ha ripreso a essere praticato anche dal vivo. La pandemia da covid che ha di fatto portato tutti gli utenti sulle piattaforme di bingo online, ora è sotto controllo. Fra terapie e vaccini, la curva dei contagi preoccupa di meno e quindi oltre al bingo online si è tornati a giocare nelle sale tradizionali. Ovviamente l’accesso alle strutture che offrono il bingo nella sua versione classica è soggetta all’obbligo di mostrare il green pass. Ma questa strategia potrebbe ulteriormente avvantaggiare i siti di bingo online italiano e ora vediamo il perché.

I dati del bingo online italiano redatti da ADM e relativi ad agosto, mese in cui è partito ufficialmente il decreto legge sul green pass, non sono molto confortanti per il reparto retail. Certo è che eravamo in un mese in cui tantissimi italiani erano in ferie e quindi, per il settore del gioco del bingo, si attendono numeri più attendibili fra settembre e ottobre, per capire quale sarà il trend per l’autunno. L’impressione è che ora che gli utenti si sono abituati a giocare al bingo online, difficilmente torneranno alla versione fisica. Ma la domanda è, per quale motivo il bingo online a soldi veri sembra essere meglio di quello classico? Cerchiamo di rispondere nel prossimo paragrafo.

Bingo online italiano, come si gioca e perché ha tanto successo?

Il bingo online in Italia, gioco molto simile alla tombola, ha ormai una storia quasi ventennale visto che è entrato nel mercato nostrano con l’arrivo dei casino online. Ormai non esiste sito di gaming che non abbia una versione online del gioco del bingo ma è ovvio che ce ne sono di migliori e di meno competitivi. I migliori siti di bingo online che danno la possibilità di giocare con soldi veri si riconoscono per un alto numero di utenti giocatori, un’ampia varietà di sale con caratteristiche differenti e ricchi jackpot. Ma in generale quali sono le caratteristiche base che differenziano il bingo online da quello classico?

Nel bingo online le sale sono aperte 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno a differenza delle sale tradizionali. I portali di bingo online italiano sono accessibili comodamente da casa o ovunque ci si trovi, collegando il proprio device a una linea internet. Nel bingo online l’utente è facilitato perché ogni volta che viene estratto un numero, il sistema lo segna in automatico. Ecco perché è impossibile non accorgersi di aver fatto linea oppure bingo, cosa che invece, se si è distratti, può accadere nel gioco reale. Infine le partite di bingo online sono più veloci e questo significa una miglior gestione del tempo libero per la singola persona.

Il bingo online a soldi veri continuerà ad avere successo anche nel 2022? Difficile rispondere in maniera precisa a questa domanda, visto che il mercato del bingo online e del gaming in generale è sempre molto volubile e incline alle mode. Ma sicuramente il bacino d’utenza dei giocatori di bingo online in Italia sembra essere ampio e molto fedele.