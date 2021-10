Sisma, iniziata la demolizione dell'ex bulloneria

Si lavora all’interno dell’ex Sisma nella demolizione dei capannoni. L’operazione è partita dal vecchio reparto ‘Bulloneria’, delimitato tra via Sempione, via Valdrè e via Ceretti. L’obiettivo del gruppo Beltrame, cui fa capo la Ferriere SiderScal, è la demolizione totale dell’ex sito industriale ormai dismesso dal 2014.

Questa operazione permetterà al Gruppo Beltrame di recuperare un’area di circa 100 mila metri quadrati, proprio nel cuore della città.

Si ipotizza, ma nessuna certezza c’è ancora, che la società veneta intenda realizzarvi un parco di produzione di energia elettrica, attraverso la posa di pannelli. Questo potrebbe permettere anche il recupero urbanistico delle zone esterne del sito, soluzione da concordare con l’amministrazione comunale.