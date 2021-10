Baceno è pronta per la Sagra Mele e Miele "pà la veja"

Ultimi ritocchi all’edizione speciale di MeleMiele, la storica sagra di Baceno (VB) che presenta da oltre trent’anni le eccellenze agroalimentari e artigianali del territorio, in programma il 31 ottobre e 1^ novembre e che nel 2021 si presenta come LA SAGRA IN STRADA, pà la veja - un Mercato per le vie del paese con prodotti tipici e locali, hobbisti e produttori agricoli e artigianali.

MeleMiele si svolgerà quindi per la prima volta per le vie di Baceno, all’aperto: sarà comunque un bel momento per ritrovarsi e recuperare alcuni degli elementi delle passate edizioni.

Sarà possibile visitare, sempre previa prenotazione alcune mostre e musei, come la Casa del Cappellano, il Museo della Funivia, la mostra sulla Storia delle Fonti di Baceno e sul Torchio di Croveo.

Saranno organizzate delle visite al paese e alla chiesa grazie alle nostre Mini-Guide, i Bambini delle Scuole Primarie di Baceno che ci porteranno alla scoperta di questo affascinante borgo anche attraverso www.discoverbaceno.it un videogioco per conoscere tutte le bellezze del luogo.

Le guide dell’Associazione Parkè proporranno due gite e un’altra sarà proposta da Guide Gea del Piemonte, sempre con partenza da Baceno, alla scoperta del territorio.

Per quanto riguarda la proposta enogastronomica ben 8 ristoranti della zona presenteranno dei menù a tema, con l’iniziativa “A Tavola d’Autunno”: si tratta di Ristorante Edelweiss (Viceno di Crodo), Bar Pizzeria Fattorini (Baceno), Locanda del Sasso (Maglioggio di Crodo), Ristorante Cistella (Croveo di Baceno), Ristorante Borgo Molinetto (Crodo), Albergo Vecchio Scarpone (Baceno), Ristorante Del Ponte (Piedilago di Premia), Ristorante La Fruetta (Cadarese di Premia).

Non mancheranno la classica castagnata degli Alpini, la famosa Raclette dei Parchi Veglia Devero e Binn, e lungo le vie di Baceno saranno disponibili degli “street ristori” e dei punti ristoro organizzati dai ristoratori locali; a rallegrare le vie del paese ci penserà la street music.

Gli orari di MeleMiele – La Sagra in Strada saranno per entrambi i giorni dalle 10.00 alle 18.00: da non perdere anche il CONCERTO D’ORGANO in programma domenica 31 ottobre, ore 20.45, con il M° Roberto Olzer presso la Chiesa Parrocchiale di San Gaudenzio a Baceno (VB); un’ottima occasione per ascoltare gli avvolgenti suoni di questo strumento unico della scuola organistica svizzera, affidato alle sapienti mani di un artista di livello internazionale come il Maestro Olzer.

L’elenco degli espositori sarà reso disponibile sul sito: c’è stata comunque molta richiesta e saranno numerosi gli “stand” presenti lungo le vie di Baceno.

MeleMiele – La Sagra in Strada si terrà nel rispetto delle normative ANTI COVID vigenti (mascherina e distanziamento) e per accedere sarà necessario essere dotati di GREEN PASS.

In caso di maltempo l’evento verrà annullato.