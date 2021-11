La Pro Vigezzo batte 3-2 la Voluntas Villa

Per la prima volta in questo campionato la Pro Vigezzo si trova da sola in vetta alla classifica. Anche se con una partita in più delle inseguitrici, che hanno già scontato il turno di riposo (ndr le squadre sono dispari).



La partita con la Voluntas Villa inizia subito con i botti. Bergamaschi serve Rolandi che infila il vantaggio, ma i padroni di casa reagiscono immediatamente e pareggiano con Dellorsi. I vigezzini subiscono il gioco di rimessa del Villa e sono spesso in difficoltà. Difficoltà che si palesano presto. Un pallone appena sfiorato da Locatelli di testa libera un avversario in area, Centamori non si fa pregare ed insacca il vantaggio dei padroni di casa.

La Pro non accusa il colpo e alza il baricentro. Spinge creando tre occasioni con Bergamaschi, Rolandi e Ramoni. Il gol arriva proprio con quest'ultimo che con un tocco di fino infila il pareggio. Ultima emozione un pallonetto di Rolandi che esce di nulla.



Nella ripresa i rossoblu vigezzini trovano il gol di testa con Porta ottimamente servito da un cross di Balassi.



La partita si vivacizza, si aprono gli spazi. Il Villa spinge e la Pro riparte in contropiede. Diverse le occasioni, ma il risultato rimane invariato. La Voluntas Villa ha chiuso il match in dieci uomini.