Sarà Giacomo Bovio a occuparsi dell’0ratorio di Domodossola

Il diacono Giacomo Bovio, 25 anni, di Bellinzago Novarese, ha iniziato il suo servizio all'oratorio di Domodossola. Guiderà i ragazzi dopo il trasferimento del coadiutore don Riccardo Zaninetti. Dice: “È un passaggio di consegne sulla linea della continuità. Il lavoro che don Riccardo Zaninetti ha svolto in questi sette anni è stato ricco. Il mio ruolo è sicuramente nell'ottica della continuità in questa grande catena nella chiesa e in Cristo continuiamo il cammino insieme. Sono contento di essere parte di questa comunità. Con me in oratorio collaboreranno don Vincenzo, don Nicola e nei fine settimana ci sarà anche Francesco, un seminarista”.