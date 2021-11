Le previsioni meteo per il fine settimana

Una vasta depressione di origine polare, in progressiva discesa dal Nord Europa verso le Alpi occidentali, convoglierà intensi flussi umidi orientali sul Piemonte determinando un peggioramento del tempo con precipitazioni diffuse, in particolare nella giornata di domenica con fenomeni localmente forti o molto forti e ventilazione intensa. “Da lunedì pomeriggio – si legge nell’ultimo bollettino meteo di Arpa Piemonte - le condizioni tenderanno gradualmente ad un miglioramento, grazie allo spostamento della depressione verso sud”.

SABATO 13 NOVEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo poco nuvoloso al primo mattino con nebbie in formazione sulle pianure, nubi in successivo aumento a partire da est fino a cielo nuvoloso in serata. Precipitazioni: dal pomeriggio deboli sparse sul settore orientale, in intensificazione dalla tarda serata con picchi localmente moderati sulla zona dei laghi e sul settore appenninico. Quota neve sui 1800-2100 m. Zero termico: in marcato calo nel corso del pomeriggio fino a 2200-2300 m. Venti: deboli o localmente moderati in montagna, dai quadranti occidentali sulle Alpi e da sud sull'Appennino; deboli occidentali al mattino in successiva rotazione da nordest altrove.

DOMENICA 14 NOVEMBRE 2021

Nuvolosità: cielo nuvoloso con copertura in aumento fino a cielo molto nuvoloso in serata. Foschie in formazione sulle pianure al primo mattino. Precipitazioni: al primo mattino deboli diffuse sul settore orientale con valori moderati, anche a carattere di rovescio, a ridosso dell'Appennino e sulla zona dei laghi, più sparse sul settore occidentale; successiva estensione dei fenomeni all'intera regione, in intensificazione con valori localmente forti, anche molto forti dalla sera. Quota neve sui 1300-1700 m. Zero termico: in calo sui 2100 m a est e fino a 1700 m a ovest. Venti: deboli o moderati, al mattino da sud sulle Alpi in successiva rotazione da est e orientali altrove. Intensificazione nel pomeriggio con valori localmente forti dalla sera sui rilievi meridionali e rinforzi sostenuti anche sulle pianure orientali.