Prima Categoria, è Varzese-Crevolese la partita di richiamo in Ossola

Non c’è domenica senza derby in Ossola. L’elevato numero di formazioni ossolane in Prima Categoria ‘confeziona’ quasi ogni domenica uno scontro tra ‘cugini’. Domenica sarà la volta di Varzese-Crevolese. Staccate di 7 punti (17 la Crevolese, 10 la Varzese) le due formazioni ossolane offriranno sicuramente una buona partita. La Crevolese ha infilato due successi di fila (Borgolavezzaro e Pro Ghemme), la Varzese, invece, due ko: Fomarco e Ornavassese. I granata hanno sofferto proprio nei due derby ma sono squadra tosta, sempre che Lipari riseca a recuperare qualche infortunato.

Chi invece sta dando continuità è la Virtus Villa: 5 vittorie di fila e il pari a Momo. Domenica i ragazzi di Massoni (che contano 17 punti) saranno a Borgolavezzaro. I novaresi hanno 12 punti, colti equamente: 6 in casa e sei fuori. E hanno già battuto altre due ossolane: Fomarco e Ornavassese.

Proprio i neri di Fusè hanno tirato un sospiro di sollievo domenica battendo la Varzese. L’Ornavassese (7 punti) ha scavalcato in classifica l’Oleggio e avvicinato Trecate e Carpignano. E propri domenica sarà di scena a Carpignano.

Chi si è messo in sesto è il Fomarco risalito a metà classifica con 10 punti. Sette punti raccolti nelle ultime tre giornate hanno rasserenato il clima in casa bianco verde e Piccinini conta di proseguire la marcia positiva in casa del fanalino di coda Oleggio Castello.