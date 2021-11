Virtus Villa pronta a ripartite contro la Pro Ghemme

Solo la Varzese viaggia lontano dall’Ossola. La 11a di Prima Categoria offre per i ragazzi dei Lipari una trasferta insidiosa, in quel di Trecate. I novaresi stanno in fondo alla classifica a soli 9 punti e in casa hanno realizzato solo 2 pari e incassato 2 sconfitte. La Varzese (13 punti) sta bene, la vittoria nel derby con la Crevolese lo ha onfermato.

Chi deve riprendere subito la rotta è la Virtus Villa (17 punti). Il Borgolavezzaro ha spezzato la serie positiva della formazione ossolana, che domenica giocherà in casa contro la Pro Ghemme (13 punti). La squadra ospite pare patire le trasferte: ad oggi ha raccolto solo 2 tre pari e 2 sconfitte. Per Primatesta e soci un’occasione da sfruttare.

Partita delicata per l’Ornavassese (8 punti). Sulla rive del Toce arriva il fanalino di coda Oleggio (6 punti). I neri arrivano dalla vittoria in casa con la Varzese e dal pari a Carpignano: continuare a fare punti sarebbe sintomo di ripresa.

Anche la Crevolese gioca in casa. Accoglie il Carpignano (10 punti). La squadra di Chiaravallotti appare sempre sul pezzo. Anche domenica pur avendo perso a Varzo. La buona posizione di classifica, a 17 punti, ne è una conferma. Per Moretti e compagni una domenica da far fruttare.

Il Fomarco (11 punti) accoglie la corazzata Cannobiese (24). I biancoverdi hanno infilato una serie positiva di 4 partite: due vittorie e due pari. Ed in casa sinora hanno perso solo contro il Villa, ma hanno stoppato anche il Momo.