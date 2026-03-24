Finale di Coppa: sfida tra Casale Corte Cerro e Mergozzese al “Boroli”

È tutto pronto per uno degli appuntamenti più attesi della primavera calcistica provinciale. Mercoledì 25 marzo, sul campo del “Boroli”, si giocherà la finale della Coppa Piemonte/Valle d’Aosta di Seconda e Terza categoria (fase VCO), che vedrà affrontarsi Casale Corte Cerro e Mergozzese.

Le due squadre arrivano all’ultimo atto dopo essersi già incrociate nella fase a gironi, chiusa entrambe al primo posto e risolta soltanto attraverso la classifica avulsa.

Nel percorso verso la finale, il Casale Corte Cerro ha superato la Pro Vigezzo con una vittoria di misura, mentre la Mergozzese ha conquistato il pass con un netto 1-4 contro il Voluntas Suna, nella prima gara sotto la guida del nuovo tecnico Andrea Serra.

Per il Casale Corte Cerro si tratta della terza finale nella competizione: nel 2023 arrivò la vittoria proprio al “Boroli” contro la Pregliese, mentre nel 2024 il trofeo fu conquistato dal Cireggio. Un eventuale successo permetterebbe alla società presieduta da Luca Dellavedova di salire a quota due titoli, raggiungendo la Virtus Villadossola.

Grande emozione anche per la Mergozzese, alla sua prima storica finale.

L’ingresso sarà libero a partire dalle 19:30, con fischio d’inizio fissato alle 20:30. Attesa una cornice di pubblico importante per un evento ormai diventato un classico del calcio primaverile del VCO.



