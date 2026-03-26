La Mergozzese trionfa in Coppa Piemonte: 6-2 al Casale Corte Cerro

Impresa della Mergozzese, che conquista la Coppa Piemonte del Vco di Seconda e Terza Categoria, al termine di una finale intensa e spettacolare, superando il Casale Corte Cerro con un netto 6-2.

La partita si accende fin dai primi minuti, con ritmi alti e grande agonismo. Al 5’ il Casale è costretto a rinunciare a Valentini per un infortunio al ginocchio, sostituito da Zonca. La Mergozzese prende subito l’iniziativa e al 13’ sfiora il vantaggio con una punizione di Giusto, neutralizzata da Mendicino.

Il risultato si sblocca al 20’ con un autentico eurogol di Torricelli su calcio piazzato. Due minuti più tardi arriva il raddoppio: sugli sviluppi di un corner battuto da Giusto, Taddei prolunga e, dopo un rimpallo in area, la palla finisce in rete per il 2-0. Il Casale prova a reagire, ma è la Mergozzese a mantenere il controllo del gioco. Al 27’ Zonca accorcia le distanze sugli sviluppi di un angolo, riaprendo momentaneamente la gara sul 2-1.

Prima dell’intervallo, però, i biancoverdi ristabiliscono le distanze: al 40’ Pagliarulo firma il 3-1 con un colpo di testa su assist preciso di Giusto. Nella ripresa la Mergozzese dilaga: al 16’ Scavazza segna il 4-1 con una conclusione dal limite, mentre al 21’ Erbetta approfitta di un’uscita incerta del portiere per il 5-1.

Il Casale trova un sussulto al 26’ con De Paoli, autore di un gran gol su punizione, ma è solo un episodio. Nel finale la Mergozzese continua a spingere, colpisce anche un palo con Casaro e trova il definitivo 6-2 al 47’ con Gasaro, rapido nel tap-in dopo una respinta del portiere. Al triplice fischio è festa grande: la Mergozzese alza la Coppa Piemonte.