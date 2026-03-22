Il Feriolo domina ed è campione, l'Omegna cala il tris

Nel 26° turno arrivano indicazioni chiare per le squadre del Verbano Cusio Ossola e del Novarese, con il Feriolo che vince un campionato dominato fin dall'inizio.

La capolista travolge 5-0 il Vogogna in un derby senza storia, confermandosi in vetta con numeri impressionanti e un attacco devastante. Alle sue spalle tiene il passo il Bagnella, che espugna 1-0 il campo del Cameri e consolida il secondo posto. Vince e convince anche l’Omegna, che passa 3-0 sul campo della Cannobiese, portandosi a ridosso delle prime posizioni e rilanciando le proprie ambizioni.

Non riesce invece a fare punti la Virtus Villadossola, sconfitta in casa 2-1 dal Carpignano, mentre il Dormelletto Comignago supera 4-2 il Momo in una gara ricca di gol, restando nelle zone alte della classifica. Tra le novaresi, pareggio per il Romagnano, che impatta 1-1 sul campo dell’Agrano, conquistando comunque un punto utile nella corsa salvezza. In chiave bassa classifica, sconfitta pesante per l’Esio Verbania, battuto 3-1 dal Sizzano, con la situazione che resta complicata per diverse formazioni del territorio.