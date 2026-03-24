Due sconfitte e un pari per le ossolane di Prima Categoria

Ceschi (Varzese) e Falcioni (Virtus Villa) in gol domenica

Feriolo impietoso con le grandi, impietoso con le squadre in difficoltà di classifica. La Pissardo's band non guarda in faccia a nessuno e godendosi la promozione anticipata batte anche il malcapitato Vogogna sempre più preso da rimorsi di classifica. Sistino, Falcetti, Elca, Zonca e Gallieni firmano il 5 a 0 sugli ossolani raccogliendo la 20a vittoria di stagione.

Poco da aggiungere a questo mentre dietro festeggiano Dormelletto (4-2 sul Momo) e Bagnella (1 a 0 sul Cameri). Posizioni di classifica rinsaldate che allontanano un po' la Virtus Villa, incapace di far punti col Carpignano. Il gol di Falcioni illude, ma Apicella ed Eliseo ribaltano il risultato sul quale pesano un paio di decisioni negative del poco convincente arbitro di turno.

Lascia forse ogni speranza l'Agrano che pareggia (1-1) con un Romagnano non ancora salvo ma a 11 punti dal Vogogna e a 13 dall'Esio. Verbanesi sconfitti a Sizzano. Novaresi che portano a casa 3 punti preziosi, verbanesi sempre più lontani da Romagnano e Cameri.

Per il Cameri è l'11a sconfitta in campionato, che tiene i nerazzurri sul filo di lama dei play out.

S'illude la Varzese, in gol con Ceschi e poi ripresa a 6 minuti dalla fine dalla Quaronese. Punto utile però per gli ossolani.

Infine la conferma del risveglio dell'Omegna, che passa (3-0) a Cannobio. Ciocca Vasino, Audi, De Nicola tengono in vita la speranza di agganciare il gruppetto play off allungatosi per il ko della Virtus Villa