La luce in fondo al tunnel per i lavoratori ex Mercatone di Crevoladossola: c’è un acquirente

Si è svolta oggi, lunedì 22 novembre, l’assemblea degli ex dipendenti di Mercatone Uno di Crevoladossola.

La riunione è partita con un colpo di scena: il segretario provinciale di Filcams Cgil, Michele Piffero, ha comunicato in apertura che l’acquirente non sarà più la Max Factory , che già aveva acquisito il sito di Gravellona Toce, ma un'altra società di cui non è ancora stato comunicato il nome, società che ha fatto all’Amministrazione straordinaria un'offerta economica più vantaggiosa.

Da un punto di vista dei lavoratori non dovrebbe cambiare molto in quanto una delle clausole per l’acquisizione del ramo d’azienda è il mantenimento dei posti di lavoro. Quindi i dipendenti di Mercatone Uno, attualmente una ventina di persone, saranno comunque reintegrati indipendentemente da chi sia il nuovo acquirente.

“Da un punto di vista del mantenimento occupazionale siamo soddisfatti – spiega Michele Piffero, segretario di Filcams Cgil - avendo sottoscritto comunque un accordo alla presenza dell'amministrazione straordinaria e con l’avvallo del Ministero dello Sviluppo Economico. Era il primo obiettivo, perché dietro a queste lavoratrici e a questi lavoratori c'è tutta l'economia familiare che sicuramente ha vissuto grandi difficoltà in questi anni. Oggi stiamo parlando della ricollocazione praticamente di tutti i lavoratori di Gravellona e di Crevoladossola. Adesso si tratta di capire, visto che la notizia è fresca di questa mattina, quale azienda subentrerà. Pareva in una prima battuta fosse Max Factory, che ha già in mano la proprietà del punto vendita di Gravellona Toce".

"Oggi ci è stato detto che una proposta economicamente migliore – conclude il segretario - è stata depositata quindi probabilmente non sarà Max Factory ad avere la proprietà di Crevoladossola. Nelle prossime ore naturalmente cercheremo di comprendere bene che tipo di azienda subentrerà”.

“Siamo rimasti sorpresi, pensavo – riferisce Barbara Ciccanti, delegata dei lavoratori - di aver concluso il nostro viaggio con la certezza almeno del nome dell’azienda, invece cinque minuti prima della riunione ci hanno detto che un ‘altra azienda ha fatto una proposta migliore e quindi si aggiudicherà questa partita. Noi fondamentalmente vogliamo solo lavorare”.

Stando agli accordi presi, qualunque sia la ditta che subentrerà, i lavoratori dovrebbero essere sotto contratto a partire dal 1 luglio del 2022.