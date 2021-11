Lite in via Marconi, intervengono le forze dell'ordine

Carabinieri e Polizia sono intervenuti in via Marconi poco dopo le 19 per una presunta rissa. Secondo alcuni residenti si tratterebbe di una rissa tra giovani frequentatori di un locale. "Bisogna fare qualcosa e farlo iun fretta, soprattutto in vista delle feste natalizie" ci dice una persona che risiede nella via.

Solo pochi giorni fa il Comitato dei residenti del Borgo della Cultura, nato durante l'estate, aveva scritto al sindaco per attenzionarlo circa le problematiche della movida.

Problematiche che sembravano comunque sotto controllo nelle ultime settimane a detta delle forze dell'ordine e dell'amministrazione comunale.

Certamente, in vista dele festività imminenti, l'attenzione sarà alta da parte di chi contorlla il territorio, soprattuto nelle zone della movida che sia il venerdì, sia il sabato richiamano centinaia di giovanissimi.