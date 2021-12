Il Vogogna cerca continuità sul campo del Vigliano

Non si fa mancare nulla il Vogogna. Reduce da due vittorie consecutive, le prime due del suo tormentato campionato, la squadra ossolana affronta fuori casa il Vigliano, reduce dal ko di domenica al ‘Curotti’ di Domodossola. Dieci punti separano le due formazioni: i biellesi ne hanno 16, il Vogogna 6. Ma in casa ossolana c’è entusiasmo, generato dai due successi di fila che hanno ridato tono alla squadra martoriata da infortuni. ''In queste ore - dice il ds Fabrizio Francina - abbiamo definito due nuovi ingressi. Si tratta di Martin Jerich, un attaccante del 2001, che ha voluto venire a Vogogna nonostante fosse richiesto da altre società ossolane. E poi abbiamo convinto anche Davide Odini, un difensore che già era stato con noi e poi era andato a Feriolo ad inizio stagione. Ora la rosa è a posto''

Fuori casa va anche la Juventus Domo, che ha inserito nel suo organico Manuel Rampi, centrocampista ex Baveno e in passato anche a Piedimulera. I granata scendono a Novara, in casa Sparta. I padroni di casa navigano a metà classifica, con 17 punti, solo uno in più della Juventus Domo rinsaldata dal successo di domenica.

Il Piedimulera (17 punti) riceve il Santhià (11). I vercellesi sono poco prolifici in trasferta: hanno collezionato solo due pari su 6 partite fuori casa. Uno dei quali a Domo. Il Piedimulera viaggia alla media di 2 punti in casa: su 5 partite ha collezionato 10 punti.