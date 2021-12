Per l'Ornavassese l'ostacolo Cannobiese

Sembra quella dell’Ornavassese la patita più difficile in programma domenica 5 dicembre per le ossolane.

I neri arrivano da una serie positiva di 4 partite: 2 vittorie interne e due pari fuori. Serie che spegne un po’ un avvio sotto tono della squadra di Fusè. Ora però l’ospite di domenica è tosto. La Cannobiese va bene: ha 26 punti ed è seconda in classifica: 8 vittorie,m 2 pari e solo 2 sconfitte. E soprattutto fuori casa macina punti, avendo raccolto in 5 trasferte 4 vittorie e un pari. I neri ossolani saranno senza Stefano Cuda, fermato addirittura per 4 turni dal giudice sortivo, che ha letto quanto scritto dall'arbitro di Comignago-Ornavassese, partita dove la direzione arbitrale stata certamente negativa.

Altrettanto bene sta andando il Fomarco (15 punti). Che arriva proprio da un pari a Cannobio,che è stato il sesto risultato positivo consecutivo. I bianco verdi hanno ripreso a macinare punti e Schirru segna grappoli. ‘’Sì, la squadra sta facendo bene e siamo soddisfatti’’ commenta il presidente del Fomarco, Maurizio Perna.

Domenica a Pieve Vergonte va in scena l’Agrano, formazione che in classifica sta sotto gli ossolani con 13 punti.

Il Villa, che schiuma ancora rabbia per l’esito della partita di Varzo, accoglie al ‘Curotti’ il Carpignano. Sulla carta sembra partita facile ma nel calcio la logica non esiste. I ragazzi di Massoni viaggiano a 21 punti e sono al quarto posto a sei dalla capolista Momo, che domenica a San Martino ha subito la sua prima sconfitta d’annata. Il Villa ha quasi il doppio dei punti del Carpignano (12) ed eccezion fatta per il ko a Borgolavezzaro ha un buon ruolino di marcia in questi ultimi due mesi.

In casa gioca pure la Crevolese (21 punti). In Ossola arriva il Comignago (11), penultima della classe. I ragazzi di Chiaravallotti stanno facendo un buon torneo: 6 vittorie, 3 pari, 3 sconfitte. Battute diu arresto arrivate con il forte Momo e in due derby: Villa e Varzese.

Proprio la Varzese (14) avrà una trasferta non facile. Va a Borgolavezzaro, contro una squadra che ha 15 punti e che alterna buoni risultati ad altre poco convincenti prestazioni. Se la squadra di Lipari, sorretta da un buon Filippini, giocherà con la stessa grinta di domenica scorsa potrebbe darci qualche sorpresa.