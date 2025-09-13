Prima Categoria, così in campo nel secondo turno

La seconda giornata del campionato di Prima Categoria si annuncia avvincente, con otto partite in programma domenica alle 15.30.

Gli incontri previsti sono:

Quaronese – Romagnano

Bagnella – Vogogna

Cannobiese – Cameri

Carpignano – Dormelletto Comignago

Omegna – Momo

Sizzano – Agrano

Varzese – Esio Verbania

Virtus Villadossola – Feriolo

La situazione in classifica

Dopo la prima giornata guidano la graduatoria con 3 punti Omegna, Feriolo e Cannobiese.

A quota 1 inseguono Cameri, Virtus Villadossola, Agrano, Carpignano, Vogogna, Esio Verbania, Momo, Quaronese, Romagnano e Bagnella.

Ancora ferme al palo, invece, Dormelletto Comignago, Sizzano e Varzese.

Le partite di spicco

L’Omegna, forte del successo esterno all’esordio, debutta tra le mura amiche contro il Momo, mentre il Feriolo affronta una trasferta insidiosa sul campo della Virtus Villadossola. La Cannobiese, reduce dall’affermazione in casa della Varzese, cerca conferme ospitando il Cameri.

Gare in cerca di equilibrio

Tra le neopromosse, l’Esio Verbania sarà impegnato sul terreno della Varzese, mentre il Dormelletto Comignago proverà a sbloccarsi nella difficile trasferta di Carpignano.

Sfida tutta da seguire quella tra Bagnella e Vogogna, entrambe reduci da un pari, così come la partita tra Quaronese e Romagnano, due formazioni ancora a caccia del primo successo stagionale.

Chiude il programma Sizzano – Agrano, dal pronostico tutt’altro che scontato.