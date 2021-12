Al via i festeggiamenti per i 400 anni della Milizia Tradizionale di Bannio

Prenderanno il via domani gli imponenti festeggiamenti previsti in occasione dei 400 anni della Milizia Tradizionale di Bannio e della Beata Vergine Maria.

Nel corso di un intero anno si susseguiranno una serie di manifestazioni religiose, culturali e conviviali per celebrare degnamente questo evento molto sentito e partecipato, storico per tutta l’Ossola, che unisce fede, storia, cultura e tradizione. Domani, 8 dicembre, festa dell’Immacolata Concezione, alle ore 15.00, si terrà la solenne Cerimonia di apertura ufficiale dell’Anno dei Festeggiamenti della Milizia Tradizionale di Bannio, con l’apertura del portone della Chiesa di San Bartolomeo alla presenza di una rappresentanza della Milizia Tradizionale, in alta uniforme.Seguiranno poi la S. Messa, l’accensione del grande Albero di Natale e la distribuzione di bevande calde, cioccolata, tè caldo, vin brûlé, dolci.