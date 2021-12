Scoperto alla guida con un'assicurazione venduta da un falso assicuratore

Con l’ausilio del sistema di videosorveglianza, recentemente potenziato ed integrato dal sistema di lettura targhe posizionato ai varchi della Città, la Polizia Locale di Domodossola ha individuato un veicolo che circolava con polizza assicurativa falsa.

Questo non è il primo caso, essendoci già stati precedenti nel recente passato: la Polizia Locale domese aveva avviato le indagini per truffa, dopo la querela, sporta dal contraente della polizza falsa nei confronti del finto assicuratore.

Il truffatore, dopo aver adescato on-line il cliente, aveva intascato il premio assicurativo per rilasciare una polizza poi risultata, appunto, falsa.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Verbania, hanno portato all’individuazione del presunto responsabile, residente nel napoletano, il quale al momento è iscritto nel registro degli indagati, nella fase delle indagini preliminari.

Per evitare spiacevoli sorprese e le connesse responsabilità per la circolazione stradale senza l’obbligatoria copertura assicurativa per la responsabilità civile, si evidenzia la necessità di prestare sempre massima attenzione nell’acquisto di prodotti assicurativi e, in generale, prima della sottoscrizione di qualsiasi genere di contratti con persone poco affidabili.

La raccomandazione è quella di evitare di utilizzare metodi di pagamento dei premi assicurativi che non consentano la corretta tracciabilità del percettore del denaro (carte ricaricabili, per esempio), diffidare di prezzi all’apparenza troppo convenienti e affidarsi sempre a professionisti abilitati ad operare nel settore assicurativo; nei casi sospetti, segnalare sempre alle forze dell’ordine.