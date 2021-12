Mappe Europea dei contagi, il Piemonte in rosso

Per la seconda settimana consecutiva il Piemonte resta in arancione/rosso nella mappa del contagio europeo a cura dell'Ecdc.

Sardegna, Molise e Puglia in giallo, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Provincia di Bolzano in rosso scuro, il resto della Penisola, Piemonte compreso, in arancione/rosso. Questa l'istantanea aggiornata dei contagi Covid secondo la mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Il rosso scuro, che indica un'incidenza dei nuovi casi in forte aumento, copre ancora buona parte della Penisola iberica, Francia, Germania, Benelux, Grecia e tutta l'Europa centro-orientale con l'eccezione della Romania, dove ci sono le uniche regioni "verdi" in Europa, e della Bulgaria, in rosso.

Il rosso/arancione scatta con un tasso di incidenza compreso tra i 200 e i 499 contagi ogni 100mila abitanti. Mentre il rosso scuro con incidenza superiore o uguale ai 500 per 100mila abitanti.